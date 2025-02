[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, la prima tendenza per marzo

IlMeteo.it fa una giusta premessa: la storia climatologica del nostro Paese ci insegna che il mese di Marzo (ma addirittura anche quello di Aprile),risulta spesso estremo,a causa di possenti scambi meridiani, ovvero di correnti che dal Circolo Polare Artico raggiungono il bacino del Mediterraneo, con movimento nord-sud,che determinano il rapido passaggio da giornate dal sapore tipicamente primaverile ad altre caratterizzate da un crudo clima invernale, anche nel giro di pochissime ore.

Dopo questa premessa, il mese di Marzo potrebbe partire con il ritorno in grande stile delle precipitazioni, dopo un periodo mite in cui il freddo, quello vero, è mancato praticamente su tutta l’Italia.

Successivamente, tuttavia, potrebbe verosimilmente esserci spazio per un clima via via più caldo, probabilmente grazie anche ad una maggiore ingerenza dell’anticiclone. Trattandosi di proiezioni sul lungo periodo, lo ricordiamo sempre, non è possibile scendere nei dettagli e capire esattamente dove potrebbero formarsi i minimi depressionari e quindi riversarsi le precipitazioni o quali saranno le città più calde/fredde; si tratta di una tendenza a livello generale su come potrebbe andare il tempo nel prossimo mese.