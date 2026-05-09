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Meteo, la prima ondata di caldo è in arrivo. Ma dopo…

Dopo la prima sfuriata calda prevista per l’inizio della prossima settimana, ecco il ritorno del maltempo e dell’aria fresca.

Venerdì è previsto l’ingresso di aria fresca e maltempo dalla valle del Rodano con un fronte perturbato che già da venerdì investirà Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Triveneto, portando temporali, grandine e nubifragi localizzati.

Secondo MeteoLive, nel corso di sabato, la saccatura si approfondirà sul Tirreno, generando un vortice depressionario che si muoverà verso il centro‑sud. Lì, il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e quella ancora calda e umida preesistente darà vita a temporali violenti, rovesci torrenziali e grandinate. I fenomeni più intensi sono attesi su Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, dove non si escludono colpi di vento e locali tornado.

Dopo il passaggio del fronte, il tempo tenderà a migliorare da domenica 17, anche se fenomeni residui insisteranno sul medio Adriatico e sul meridione.