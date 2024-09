Meteo Italia, nuova fase seria di maltempo: rischio allagamenti

Secondo 3BMeteo, la nuova fase di maltempo in arrivo in Italia sarebbe molto seria, con rischio di allagamenti in alcune aree.

Alcune regioni saranno a rischio fenomeni persistenti, tra queste l’Emilia Romagna, soprattutto la Romagna che potrebbe vedere cumulate totali entro venerdì fino a 250/300mm di precipitazione.

A rischio anche le Marche, l’Abruzzo e l’estremo Sud.

In Puglia, soprattutto sul Gargano i quantitativi potrebbero essere consistenti nella giornata di domani.

Temperature in calo, venti moderati o forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o localmente agitati.