Meteo Italia, l’anticiclone fa sul serio: ecco le temperature previste

Ecco le previsioni elaborate da 3BMeteo per i prossimi giorni.

Masse di aria calda che faranno lievitare le temperature su tutte le nostre regioni, proiettandoci decisi verso l’estate, soprattutto a partire da giovedì. I valori più elevati si registreranno dalla seconda parte della settimana al Sud e sulle isole maggiori, dove si assisterà alla prima ondata di caldo della stagione.

Va detto però che le temperature più alte verranno raggiunte sulle zone interne, lontano dalle coste, dove invece il rialzo termico sarà inibito dalla temperatura della superficie del mare che in questo periodo risulta ancora relativamente fresca.

Temperature, in sostanza, sopramedia da oggi con punte di 30 gradi e via via in aumento con un “molto sopra media” nel weekend con punte di 35 gradi.