Meteo Italia, il tempo del weekend di Ognissanti e dei defunti

Tutto confermato: un vasto anticiclone intrappolerà l’Italia nel lungo weekend di Ognissanti e dei defunti.

Secondo IlMeteo.it, per diversi giorni aspettiamoci giornate fotocopia, caratterizzate da tanto sole e assenza di pioggia praticamente su tutte le regioni.

Secondo il noto sito meteo, la giornata di Ognissanti non sarà solo ben stabile e soleggiata, ma anche caratterizzata da un aumento delle temperature che si porteranno di diversi gradi oltre le medie climatiche di riferimento; soprattutto sul versante tirrenico, in Puglia e sulle due Isole Maggiori si potranno raggiungere punte massime fin verso i 24-25°C durante le ore pomeridiane con il caldo che si farà sentire in città come Firenze, Roma e Napoli.

Anche il weekend proseguirà sul medesimo trend: Sabato 2 Novembre, infatti, molte regioni potranno ancora godere di un clima mite e soleggiato.

Un piccolo cambiamento è previsto per Domenica 3 Novembre quando, complice un aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali, le temperature sono previste in calo, sia nei valori massimi, sia in quelli minimi; tuttavia, per ora, di piogge non se ne vede traccia.