Meteo Italia, ecco quando arriva la rinfrescata e chi sarà coinvolto

Confermato il fresco in arrivo su gran parte d’Italia, ma ve lo diciamo in anticipo: la Puglia non sarà coinvolta.

Secondo MeteoLive, su 8 regioni nel prossimo weekend le temperature scenderanno tanto da rendere il clima molto più sopportabile.

Da venerdì 2 agosto il caldo intenso ed opprimente abbandonerebbe tutte le 8 regioni del nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Friuli).

Non solo: nel prossimo weekend la Puglia, unitamente a Calabria e Sicilia, sarà la regione più calda d’Italia.