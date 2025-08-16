Meteo
Meteo, in arrivo calo termico
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo, in arrivo calo termico
Correnti più fresche provenienti dall’Europa nord orientale determineranno un calo termico sull’Italia. Inizierà prima il Sud e al medio Adriatico che vedranno una diminuzione già entro il weekend, poi anche al Nord e le centrali tirreniche.
La tendenza per fine agosto
Secondo 3BMeteo nella prossima settimana una saccatura in discesa dal Nord Europa convoglierà aria più fresca dalla Scandinavia verso l’Europa centrale, con riflessi anche sulla nostra Penisola Le temperature caleranno sull’Italia, soprattutto al Centro Nord, dove aumenteranno le occasioni di instabilità con precipitazioni sopra la media.
Le temperature saranno sotto media soprattutto al nord.