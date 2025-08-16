Meteo

Meteo, in arrivo calo termico

Redazione16 Agosto 2025
selective photo of a wheat
Photo by seth schwiet on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, in arrivo calo termico

Correnti più fresche provenienti dall’Europa nord orientale determineranno un calo termico sull’Italia. Inizierà prima il Sud e al medio Adriatico che vedranno una diminuzione già entro il weekend, poi anche al Nord e le centrali tirreniche. 

La tendenza per fine agosto

Secondo 3BMeteo nella prossima settimana una saccatura in discesa dal Nord Europa convoglierà aria più fresca dalla Scandinavia verso l’Europa centrale, con riflessi anche sulla nostra Penisola Le temperature caleranno sull’Italia, soprattutto al Centro Nord, dove aumenteranno le occasioni di instabilità con precipitazioni sopra la media.

Le temperature saranno sotto media soprattutto al nord.

Redazione16 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]