Meteo, Immacolata mite e senza piogge

Redazione6 Dicembre 2025
brown wooden carved reindeer decoration on table
Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash
Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni italiane. Sarà presente della nuvolosità più significativa solo sulla Toscana, la Puglia e sul nord della Sicilia, mentre al mattino saranno possibili nebbie nelle valli dell’Umbria. Soffieranno venti moderati di Maestrale su basso Adriatico e alto Ionio; venti deboli altrove.


Temperature in aumento, con valori diffusamente superiori alla norma e un’anomalia particolarmente marcata sulle Alpi.

Lo scrive Meteo.it

