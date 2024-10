Meteo, Halloween con caldo anomalo

All’inizio della prossima settimana (quella che ci porterà verso Halloween) il vortice centrato tra la Spagna e il Marocco, che nel week-end coinvolgerà in modo insistente le nostre regioni più occidentali, tenderà allontanarsi verso ovest.

Questa è la sintesi di Meteo.it sull’inizio della prossima settimana.

In generale prosegue un quadro mite per la stagione con valori diurni per lo più tra i 17 e punte intorno ai 25 nelle Isole. Questa situazione di mitezza sembra destinata a durare per gran parte della settimana, favorita dal rinforzo di una vasta area di alta pressione che si estenderà dal medio Atlantico fino all’Europa centrale e sud-orientale.

Tra martedì e giovedì avremo quindi una situazione di stabilità anticiclonica e temperature oltre la norma. Il tempo sarà ovunque asciutto e saranno molte le aree soleggiate.

E successivamente? Nulla è ancora certo…