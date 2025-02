[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, grande incertezza per la prossima settimana!

Un colpo di scena o un nulla di fatto? La prossima settimana potrebbe riservarci molte sorprese!

Il modello GFS, infatti, vede l’ingresso di aria molto fredda proprio a cavallo del prossimo fine settimana, tra il 22 ed il 23 febbraio.

Ma, considerando il tempo che manca, su questa previsione c’è ancora molta incertezza!

Difatti, il modello segnala infatti che la previsione per l’Italia è difficile da delineare, cioè il modello non riesce ancora a capire se l’aria gelida in arrivo dall’est Europa riuscirà a passare il Mar Adriatico e a sfondare sui versanti Adriatici e sul nord Italia.

Sempre in tema di previsioni il mese di marzo, però, potrebbe debuttare con anomalie termiche al rialzo.