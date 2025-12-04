Meteo

Meteo: graduale miglioramento nel weekend dell’Immacolata

Redazione4 Dicembre 2025
a close up of a pine tree with the sun in the background
Photo by Shubham Sharan on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo: graduale miglioramento nel weekend dell’Immacolata

Per quanto la tendenza per il Ponte dell’Immacolata, l’alta pressione avanzerà ulteriormente verso l’Italia, riportando una sostanziale quiete atmosferica per tutti, in particolare al Nord e al Centro.

L’anticiclone con il suo fiato mite farà fuggire a gambe elevate il neonato inverno, lasciando spazio ad una mitezza del tutto fuori luogo e deleteria per tutti gli equilibri della natura.

In prossimità delle aree costiere e sulle Isole si potranno tranquillamente raggiungere i 16-18° in pieno giorno!

L’inverno parte con il piede sbagliato, dopo tanta pioggia…

Redazione4 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©