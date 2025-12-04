Meteo
Meteo: graduale miglioramento nel weekend dell’Immacolata
Per quanto la tendenza per il Ponte dell’Immacolata, l’alta pressione avanzerà ulteriormente verso l’Italia, riportando una sostanziale quiete atmosferica per tutti, in particolare al Nord e al Centro.
L’anticiclone con il suo fiato mite farà fuggire a gambe elevate il neonato inverno, lasciando spazio ad una mitezza del tutto fuori luogo e deleteria per tutti gli equilibri della natura.
In prossimità delle aree costiere e sulle Isole si potranno tranquillamente raggiungere i 16-18° in pieno giorno!
L’inverno parte con il piede sbagliato, dopo tanta pioggia…