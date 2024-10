Meteo Gargano, le previsioni meteo del weekend 11-13 ottobre

Venerdì 11 ottobre: nubi sparse, temperature in leggero calo rispetto alla giornata precedente. Venti in rotazione da SW a NW.

Sabato 12 ottobre: sereno o qualche nube, temperature ancora in leggero calo per via del rinforzo dei venti da NW.

Domenica 13 ottobre: cielo coperto o nuvoloso, temperature gradevoli. Ventilazione in calo