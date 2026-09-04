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Meteo, fine della lunga estate 2026: ecco quando

Fino al 9 settembre ci sarà ancora tanto da sudare su gran parte d’Italia, visto che l’alta pressione subtropicale si prepara ad una nuova offensiva all’interno del Mediterraneo. Le temperature tra il 5 e l’8 settembre saliranno ancor di più, portandosi fino a 36 °C in Val Padana e localmente a 37 o 38°C nelle zone interne del centro e del sud, incluse le due isole maggiori. Aumenterà anche l’umidità soprattutto su tutte le città di mare, quindi prepariamoci a nuove giornate particolarmente afose.

Lo scrive MeteoLive

Ma dal 9 settembre tutto potrebbe cambiare: dal Nord Atlantico una saccatura fresca e molto ampia potrebbe fiondarsi sull’Europa centrale per poi puntare il Mediterraneo, cominciando dal Nord Italia.

Dal 10 settembre l’aria più fresca nord-atlantica potrebbe raggiungere anche le dimenticate regioni del sud, portando un sensibile calo delle temperature, dando così inizio ad un periodo molto più movimentato con temperature più consone al mese di settembre.