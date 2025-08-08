Meteo

Meteo Ferragosto: gli aggiornamenti

Redazione8 Agosto 2025
La tendenza per 3BMeteo per Ferragosto:

Una perturbazione che potrebbe scivolare sull’Europa centrale portando qualche temporale anche sulle Alpi. Non molto di più. Gli scenari restanti con il 60% di probabilità complessiva continuano a vedere una prevalenza anticiclonica ovunque con scarse possibilità di temporali.

Dunque in sintesi, al momento la giornata di Ferragosto e i giorni immediatamente successivi alla festa dovrebbero essere prevalentemente anticiclonici sull’Italia con sole dominante. Sarebbero da mettere in conto eventuali temporali di passaggio sulle Alpi. Il clima si manterrebbe decisamente caldo per tutti. Seguiranno aggiornamenti.

