Meteo
Meteo Ferragosto, confermata la giornata molto calda
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo Ferragosto, confermata la giornata molto calda
La giornata di Ferragosto si annuncia quindi infuocata su tutta la nostra Penisola.
La conferma arriva dai principali network meteo italiani.
Punte di 38-39° diffusi sulla Pianura Padana, oltre alla Toscana, le pianure interne tosco-laziali ed il Foggiano, in Puglia. Sul resto d’Italia non andrà affatto meglio con temperature superiori a 35° su molte regioni.
Il caldo sarà molto fastidioso soprattutto nelle zone interne.