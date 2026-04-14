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Meteo, fase di maltempo, miglioramento da giovedì

In questa prima parte di settimana il tempo nel Mediterraneo e sull’Italia sarà condizionato dalla presenza di un intenso vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno che porterà mal tempo soprattutto al CentroSud.

Lo scrive Meteo.itI venti in deciso rinforzo in queste ore, martedì 14 aprile risulteranno ancora forti di Maestrale ad ovest della Sardegna e di Scirocco tra lo Ionio e l’Adriatico. In generale i mari saranno molto mossi o agitati.

Il clima, nonostante il maltempo, resterà mite con temperature vicine alla norma e per lo più tra 18 e 22 gradi.

Da giovedì 16 tempo in miglioramento sull’Italia grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa e al concomitante ritorno dell’alta pressione in grado per diversi giorni di mantenere lontane le perturbazioni dal nostro Paese. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate salvo una locale instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature risaliranno di diversi gradi portandosi ovunque oltre la norma e per lo più tra 20 e 25 gradi.