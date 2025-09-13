Meteo, estate settembrina almeno per un’altra settimana
Meteo, estate settembrina almeno per un’altra settimana
Sul finire della settimana diamo uno sguardo alla prossima che si aprirà all’insegna di un nuovo e più deciso consolidamento dell’anticiclone sul bacino del Mediterraneo.
Il tempo sull’Italia sarà buono con cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature più alte della media. La classica estate settembrina.
Per attendere la fine di questa lunga estate bisognerà attendere, molto probabilmente, il 23 settembre quando le previsioni mostrano uno sgonfiamento dell’alta pressione.
Se questa tendenza venisse confermata, ci aspetterebbe una fase caratterizzata da piogge più diffuse, temporali e un apprezzabile calo delle temperature, che segnerebbe una vera e propria svolta verso condizioni più tipicamente autunnali.