Meteo, da San Valentino cambia tutto?

Vi anticipiamo che le percentuali di queste previsioni, ad oggi, sono del 25%.

Weekend: ci sono importanti novità per Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio.

Questa è l’apertura di IlMeteo.it.

Nella seconda parte di settimana è prevista un’irruzione di aria molto fredda di origine artica in discesa dalla Russia: il freddo dilagherà sull’Italia a partire dalle regioni di Nord Est, provocando un drastico calo delle temperature e le prime nevicate sui settori adriatici e parte del Centro fino a quote molto basse.



Le condizioni meteo si manterranno instabili nella giornata di Sabato 15 Febbraio al Centro-Sud con piogge e nevicate fino a quote molto basse (intorno ai 150/200 metri) su Abruzzo, Molise, Nord della Puglia ed a quote collinari su Basilicata ed oltre i 1000 metri in Calabria e Sicilia.

Per Domenica 16 Febbraio le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento con maggiori spazi soleggiati da nord a sud. Tuttavia a far notizia sarà il grande freddo che attanaglierà l’Italia con valori ben sotto le medie climatiche come non si vedeva da tanto tempo.