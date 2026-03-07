Meteo

Meteo, da metà marzo cambia tutto

Redazione7 Marzo 2026
Segnali di cambiamento meteo da metà marzo secondo IlMeteo.it

Difatti si intravedono infatti i presupposti per un ritorno del flusso atlantico, pronto a scendere di latitudine e a scalfire la protezione dell’anticiclone.

Questa transizione verso una circolazione oceanica aprirebbe la strada al ritorno delle perturbazioni sul Mediterraneo. Sebbene la traiettoria e l’intensità dei fronti instabili siano ancora da definire e confermare nel dettaglio, l’aumento del dinamismo atmosferico favorirebbe il ritorno di piogge diffuse, fondamentali per ripulire l’aria e mitigare la siccità.

