[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, come partirà marzo: cosa sappiamo finora

Secondo gli esperti di MeteoLive i primi giorni di marzo non saranno sicuramente contrassegnati da un anticiclone, bensì da condizioni instabili.

Infatti, volgendo lo sguardo tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo, il flusso atlantico dovrebbe divenire più pressante sull’Italia; in altre parole, il maltempo potrebbe diventare maggiormente incisivo e coinvolgere molte regioni del nostro Paese. Sul fronte del freddo, per il momento non si notano scenari propensi ad ondate di aria rigida sul nostro Paese.

Quindi, niente alta pressione, ma correnti perturbate dall’Atlantico e perturbazioni in successione sull’Italia, mosse però da una situazione poco propensa al freddo.

Individuare le aree dove potrebbe piovere con più intensità, oggi, è ancora prematuro.