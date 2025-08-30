Meteo, colpo di coda dell’estate
Colpo di coda dell’Estate in arrivo. Chi pensava che la stagione estiva fosse già finita, dovrà ricredersi.
Dopo una serie di alti e bassi termici che vivremo nei prossimi giorni, dovuti soprattutto ai capricci del tempo, a cavallo della prossima settimana il caldo africano tornerà a farsi sentire, stavolta anche al Nord.
L’annuncio e la conferma arriva da IlMeteo.it
Il colpo di coda dell’Estate, anche per le regioni settentrionali, arriverà verosimilmente da Mercoledì 3 Settembre, quando l’alta pressione tornerà a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo, garantendo un po’ a tutto il nostro Paese giornate soleggiate e stabili. Il quadro meteorologico riacquisterà dunque una veste tipicamente estiva: certo, non avremo i 40°C diffusi come a Luglio e inizio Agosto, ma per l’inizio di Settembre registreremo valori di tutto rispetto.
Stando agli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, entro il primo weekend del mese (6-7 Settembre) potremo raggiungere picchi oltre i 30°C al Nord e superiori ai 34-35°C al Sud. Sicuramente piena Estate!