[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto

Gli ultimi aggiornamenti confermano che la prossima ondata di caldo sarà diffusa, intensa e persistente. Ancora una volta il responsabile sarà l’anticiclone nordafricano, che tornerà a dominare la scena atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. A partire da venerdì 8 agosto, questa figura barica si consoliderà con decisione sul nostro Paese, trascinando con sé una massa d’aria molto calda di origine subtropicale.

Lo scrive Meteo.it

La tendenza meteo per i giorni successivi non lascia spazio a grandi cambiamenti: le proiezioni attuali indicano un’elevata probabilità che l’ondata di caldo africano persista almeno fino a Ferragosto. Anzi, al momento non si intravede ancora una chiara via d’uscita da questa fase meteo dominata dall’alta pressione e dalle temperature elevate. Non è escluso che la situazione possa prolungarsi anche oltre il 15 agosto, mantenendo il caldo intenso su gran parte del Paese.