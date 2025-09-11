[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, caldo fino al 22 settembre. Poi la svolta?

Nel corso della prossima settimana e per gli ultimi giorni dell’Estate (20-22 Settembre) un promontorio del più vasto un vasto anticiclone africano si allungherà ancora una volta fino a raggiungere il bacino del Mediterraneo e l’Italia, regalando stabilità atmosferica e un clima caldo.

Lo scrive IlMeteo.it.

L’equinozio d’Autunno quest’anno sarà Lunedì 22 Settembre: una data che rischia di segnare un cambio drastico a livello emisferico. L’ipotesi del centro europeo riguarda proprio i giorni intorno al cambio stagionale e vede una possente depressione in discesa dal Nord Atlantico investire dapprima Isole Britanniche e Francia e poi anche il nostro Paese, dando il via ad una fase decisamente perturbata.

Sarà la fine dell’estate?