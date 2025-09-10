[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, arrivano due perturbazioni, ma poca pioggia sulla Puglia

Continua la siccità in Puglia, anche in un mese, come quello di settembre, dove le precipitazioni potrebbero fare la comparsa dopo la carenza estiva.

Tra mercoledì sera e giovedì il fronte freddo si muoverà verso est e riuscirà ad avvolgere anche le regioni meridionali, portando un po’ di piogge e veloci temporali, oltre che un diffuso calo delle temperature.

Ma in Puglia potrebbe caderne davvero poca ed a macchia di leopardo.

Nel fine settimana ecco un’altra perturbazione, ma questa volta sarà coinvolta solo la parte Nord dell’Italia: il peggioramento avrà inizio già tra il pomeriggio e la sera di sabato, dopodiché entro domenica il maltempo si estenderà sulle regioni nord-orientali e parte del centro Italia.