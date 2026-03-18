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Meteo, arriva anche il calo delle temperature

L’ingresso imminente di masse d’aria fredda in arrivo dai Balcani provocherà una brusca variazione della configurazione barica sul Vecchio Continente e, soprattutto, un repentino calo delle temperature sull’Italia, con scarti negativi anche di 8°C in meno di 24 ore, riportando condizioni climatiche simil-invermali, almeno temporaneamente.

Lo scrive IlMeteo.it

La fase clou sarà tra oggi Mercoledì 18 e Giovedì 19 Marzo, quando i venti freddi nord-orientali inizieranno a sferzare molte aree del Paese.

La giornata di Mercoledì 18 Marzo sarà in particolare caratterizzata da una forte instabilità e da valori termici in generale calo.

Nei giorni successivi continueremo a vivere i classici sbalzi tipici dell’inizio della Primavera: dopo un Venerdì 20 Marzo con temperature in lieve ripresa, nel corso del weekend un nuovo vortice di aria fredda tornerà a disturbare le regioni settentrionali, provocando una nuova flessione dei termometri.