Meteo, anticipazioni weekend 4-5 ottobre

Cosa succederà sulla nostra Penisola durante il primo fine settimana di ottobre? L’aria fredda si sarà allontanata dall’Italia, ma l’alta pressione resterà un po’ defilata ad ovest, senza proteggere con decisione il nostro Paese. In altre parole, avremo un fine settimana variabile con qualche rovescio e temperature piuttosto fresche, se non freddine al mattino presto.

Lo scrive MeteoLive.it

Il cielo non sarà del tutto sereno in Italia, ma le piogge si prevedono molto scarse. Qualche piovasco sarà comunque possibile sulla Sicilia occidentale, nel sud della Sardegna e sul settore ionico (il sabato) e su Liguria, Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli la domenica.