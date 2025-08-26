[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, anticipazioni sul weekend 30-31 agosto

Il prossimo weekend, quello del 30 e 31 Agosto, si preannuncia decisamente variabile e a tratti instabile, oltre che ventoso, su gran parte del territorio italiano.

Lo scrive IlMeteo.it

La giornata più instabile del weekend sarà con tutta probabilità quella di Sabato 30 Agosto. Il rischio di precipitazioni sarà maggiore al Centro-Sud, dove non si escludono rovesci e temporali intensi.

La situazione tenderà a migliorare nella giornata di Domenica 31 Agosto, quando l’atmosfera si farà più stabile su quasi tutto il Paese.