Meteo, al via l’ultima fiammata estiva?

Secondo IlMeteo.it, ad inizio di questa settimana la fiammata africana (l’ultima dell’estate?) raggiungerà il suo apice: le masse d’aria più calde entreranno nel cuore dell’Italia, portando valori ben al di sopra degli standard climatici abituali.

Le regioni più colpite saranno Sardegna e Sicilia, dove nelle aree interne e tirreniche si potranno toccare i 37-38°C, con caldo spesso accompagnato da afa.

Anche Calabria, Basilicata e Puglia vivranno giornate bollenti, con valori compresi fra i 34 e i 36°C, soprattutto nelle zone lontane dall’influenza del mare.

Al Centro e al Nord la situazione sarà meno estrema, ma comunque fuori norma: ci si attende in media fra i 30 e i 33°C, valori decisamente alti per settembre e in grado di aumentare la sensazione di disagio nelle pianure.