Meteo 25 aprile, prime ipotesi
Meteo 25 aprile, prime ipotesi
Ecco le prime ipotesi meteo sul 25 aprile de IlMeteo.it
Dopo settimane primaverili piuttosto turbolente sta emergendo qualcosa di nuovo per il 25 Aprile (Festa della Liberazione).
La causa di questo cambiamento va ricercata nella particolare configurazione che andrà a disegnarsi a livello emisferico con una nuova rimonta dell’anticiclone africano che tornerà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo già dal 22-23 Aprile.
Vista l’origine sub-tropicale delle masse d’aria, oltre al tanto sole, ci aspettiamo una forte impennata delle temperature, specialmente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con i termometri pronti a schizzare, questa volta diffusamente, oltre i 25-26°C, proprio per Sabato 25 Aprile.
Secondo gli ultimi aggiornamenti l’alta pressione dovrebbe distendersi in maniera più organizzata in avvio del prossimo mese distendendosi sul bacino del Mediterraneo. Di conseguenza è lecito aspettarsi ampi spazi soleggiati su buona parte del Paese con temperature piuttosto calde anche per il Ponte del Primo Maggio.