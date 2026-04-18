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Meteo 25 aprile, prime ipotesi

Redazione18 Aprile 2026
green grass field with trees during daytime
Photo by Jan Huber on Unsplash
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Meteo 25 aprile, prime ipotesi

Ecco le prime ipotesi meteo sul 25 aprile de IlMeteo.it

Dopo settimane primaverili piuttosto turbolente sta emergendo qualcosa di nuovo per il 25 Aprile (Festa della Liberazione).

La causa di questo cambiamento va ricercata nella particolare configurazione che andrà a disegnarsi a livello emisferico con una nuova rimonta dell’anticiclone africano che tornerà a distendersi su buona parte del bacino del Mediterraneo già dal 22-23 Aprile.
Vista l’origine sub-tropicale delle masse d’aria, oltre al tanto sole, ci aspettiamo una forte impennata delle temperature, specialmente al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con i termometri pronti a schizzare, questa volta diffusamente, oltre i 25-26°Cproprio per Sabato 25 Aprile.

Secondo gli ultimi aggiornamenti l’alta pressione dovrebbe distendersi in maniera più organizzata in avvio del prossimo mese distendendosi sul bacino del Mediterraneo. Di conseguenza è lecito aspettarsi ampi spazi soleggiati su buona parte del Paese con temperature piuttosto calde anche per il Ponte del Primo Maggio.

Redazione18 Aprile 2026