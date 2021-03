Perché non affermare che è in corso un’urgenza, non solo un’emergenza? C’è un’urgenza legata alla solitudine, all’ansia, alla perdita di certezze che destabilizza l’intero ordine esistenziale e comunitario.

La Cooperativa “Eleos – Un cuore per l’Arte Sociale” propone pertanto il laboratorio “Metamorfosi: dall’Ansia all’Equilibrio…dalla Paura alla Rinascita“. Una risposta concreta al bisogno di ascolto, di elaborazione e di inclusione che si avverte come inevitabile conseguenza di una crisi pandemica che ha stravolto le vite di tutti.

5 incontri a cadenza settimanale, in live streaming su piattaforma online, della durata di un’ora e mezza ciascuno. E’ possibile richiedere sessioni individuali.

Metamorfosi è un percorso multidisciplinare, uno spazio e un tempo ideato per purificare mente e cuore affinché l’ansia, la paura, la stanchezza e il vuoto non prendano pian piano il sopravvento sulla nostra esistenza. Un’occasione per fermarsi e respirare un’aria nuova, per dedicare a se stessi un’oasi di pace generativa e trasformare così il buio in occasione di Rinascita.

Attraverso tecniche di Rilassamento e di Visualizzazione guidata, esercizi di Teatro Sociale, di Scrittura Creativa, di Musicoterapia emomenti di condivisione collettiva sarà possibile riscoprire quelle profonde potenzialità di resilienza e di ri-scrittura del Sé per un’autentica rigenerazione individuale e collettiva.

Il laboratorio sarà condotto da:

DANIELA DELZOTTI

Formatrice, Conduttrice di Teatro Sociale e Progettista.

Si laurea presso il DAMS Teatro dell’Università degli Studi Alma Mater di Bologna. Si specializza, presso la medesima Università, in Discipline dello Spettacolo dal Vivo, con lode. Si diploma come attrice, regista e drammaturga presso il Teatro del Navile di Bologna. Consegue con lode il Master in Teatro nel Sociale e Drammaterapia dell’Università La Sapienza di Roma. E’, inoltre, laureanda in Psicologia Clinica.

Ha acquisito esperienza, lavorando nei carceri minorili e non, negli ospedali occupandosi di ragazzi con esiti di coma, nei centri antiviolenza, nei centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nei centri di salute mentale, negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

Si è formata e ha collaborato con nomi del calibro di: Giorgio Celli, Nube Sandoval, Ewa Benesz, Umewaka Naohiko, Michele Cavallo, Riccardo Brunetti, Cristina Barbuti, Gian Giacomo Colli, Valentina Esposito, Silvana Strocchi, Gerardo Guccini, Marco de Marinis, Gian Maria Cervo, Gabriele Vacis.

CARLO DE VITA

Art-Counselor, Operatore di Musicoterapia, Compositore.

Si laurea in “Scienze dei Beni Culturali e Ambientali” presso l’Università degli Studi di Ferrara. Consegue un Master triennale in Counseling Relazionale presso l’Istituto Life Provider MIUR di Foggia e un Master in Composizione di musica per film, documentari, spot e videogames presso l’Università E-Campus di Milano. Ha seguito il Corso di Formazione in Musica Strumentale come Terapia Riabilitativa, presso Note a Margine, centro di Musicoterapia Orchestrale.

Ha acquisito esperienza, lavorando in contesti di grave disabilità psico-fisiche e sociali in centri specializzati, in carcere e negli Istituti Scolastici. Ha composto musiche originali per spettacoli teatrali e produzioni audiovisive. Si è formato e ha collaborato con nomi del calibro di: Giorgio Celli, Ewa Benesz, Giuseppe Mammana, Gian Maria Cervo, Biagio Putignano, Francesco de Donatis.

Per info e prenotazioni: 3491175180 (whatsapp)

eleos.artesociale@gmail.com

Visita il nostro sito: www.eleosartesociale.com