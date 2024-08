Messaggio di Padre Moscone per la solennità della Madre di Dio di Siponto 2024

Cari fratelli e sorelle in Cristo devoti della Regina di Siponto, amici e concittadini di Manfredonia, persone innamorate della bellezza del territorio garganico:

Buona Festa patronale 2024!

Maria continua da secoli a vegliare su Manfredonia, sul suo Popolo che in Lei si riconosce, e sul Territorio a Lei dedicato, con gli stessi sentimenti ed attenzioni che l’hanno vista protagonista all’Annunciazione ed alla festa in Cana di Galilea!

Si tratta di testi che portiamo tutti nella mente e che teniamo negli occhi e nel cuore e che dobbiamo sentire attuali e riferibili oggi a tutti noi che ci riconosciamo come cittadini di Manfredonia e figli della Chiesa Sipontina.

Applichiamo alla nostra Città e Chiesa le parole che l’Arcangelo rivolge a Maria: Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te! Non temere, hai trovato grazia presso Dio! Rispondiamo con fede ed impegno religioso e civile con le stesse parole della Vergine: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto!

Guardiamo a Maria, ascoltiamo il suo consiglio: fate quello che Lui vi dirà! Sono parole di una Madre innamorata ed attenta al futuro dei propri figli: e i Suoi figli siamo noi, cittadini di Manfredonia, discepoli della Chiesa Sipontina, custodi del Gargano di oggi.

Lasciamoci accarezzare dalla tenerezza di Maria e sentiremo la forza della bontà che riempie i cuori e della Misericordia che sana e cura ogni ferita ridando freschezza e facendo guardare al futuro con gioiosa speranza. Accostandoci a Maria, riconoscendola nostra Regina, ci accorgeremo e prometteremo di non avere solo una grande storia da ricordare e tramandare, ma una più avvincente e magnifica da costruire.

Viviamo la festa patronale in modo da diventare responsabili e generativi di frutti di giustizia e di pace per la nostra Città ed il suo Territorio sentendoci tutti amici uni degli altri e custodi della bellezza di natura e di grazia che ci è stata affidata.

+ p. Franco crs

CHIESA CATTEDRALE

Programma Manifestazioni religiose

DAL 22 AGOSTO ORE 18,30 ROSARIO, NOVENA, VESPRI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA

22 agosto: Canonico Eletto don Leonardo Petrangelo animata dalla comunità di San Camillo De Lellis;

23 agosto: Canonico Eletto don Carmine Rinaldi animata dalla comunità di Santa Maria Regina;

24 agosto: Canonico Eletto don Sante Leone animata dalla comunità di San Michele Arcangelo;

25 agosto: Canonico Eletto don Livio Di Iasio animata dall’associazione dei Figli Amati;

26 agosto: Presidente del Capitolo Cattedrale don Stefano Mazzone;

27 agosto: Canonico Eletto don Matteo D’Acierno animata dalla comunità di San Giuseppe;

28 agosto: Canonico Eletto don Giovanni Granatiero animata dalla comunità della Cattedrale.

Giovedi 29 agosto:

ore 18,00: CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI della Solennità della BEATA VERGINE MARIA di SIPONTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con l’assistenza del Capitolo Sipontino della Cattedrale ed investitura di sei nuovi canonici.

Seguirà la Celebrazione Eucaristica.

Venerdi 30 agosto: SOLENNITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO.

SS. Messe alle ore 6,00; 7,00; 8,00; 9,30

Ore 11,00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PONTIFICALE presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, con la partecipazione delle Autorità civili e militari.

Ore 17,45: Recita del Santo Rosario e SS Messe: Ore 18,30; 19,30; 21,00.

Sabato 31 agosto:

SS. Messe, alle ore 7,00; 8,00; 9,30 e 10,30.

Ore 17,30: PROCESSIONE DELL’ICONA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI SIPONTO che percorrerà il seguente itinerario. (Trasmessa in diretta su Radio Manfredonia Centro)

Cattedrale, via Arcivescovado, corso Manfredi, viale Aldo Moro, via E. Tulliano, via della Croce, via di Porta Pugliese, via Palatella, via Antiche Mura, via Magazzini, (Ospedale civile “S. Camillo”), via Isonzo, via G. Matteotti, viale Beccarini, via S. Giovanni Bosco, corso Manfredi, via Campanile, piazza Giovanni XXIII, Cattedrale.

Domenica 1 settembre: FESTA DI SANT’ ANDREA APOSTOLO

Ore 11,00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da Don Livio Di Iasio, Rettore della Chiesa.

Ore 17,00: PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, secondo il seguente itinerario:

Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio.

Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare.

Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.

Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo.