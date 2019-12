Messaggio augurale della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia

In occasione dell’imminente santo Natale, giunga alla Cittadinanza intera un caro pensiero augurale.

Queste feste natalizie, nonostante le incertezze e le difficoltà dei tempi, siano l’occasione per guardare con fiducia e serenità al nuovo anno. Sia anche un momento di riflessione per concorrere alla rinascita della Città, mediante l’adozione di condotte e comportamenti che, affiancandosi all’impegno della Commissione straordinaria ed agli sforzi di tutta la struttura amministrativa, possano ridurre l’impatto sulle casse comunali notoriamente in difficoltà.

Si tratta di contribuire con quotidiani gesti, apparentemente banali (dal rispetto del decoro urbano, alle semplici regole civili) che, sommate fra loro, non possono che giovare all’immagine della Città di Manfredonia e, di conseguenza, ripercuotersi sul benessere dei cittadini.

Fiduciosi della comprensione e della sicura risposta a questo umile appello, desideriamo porgere a voi tutti, i nostri più sinceri e, ci sia consentito, affettuosi auguri, senza dimenticare coloro che vivono lontano dal centro abitato e, ben conoscendo la tradizionale vocazione all’accoglienza di questa Terra dei “forestieri”, a tutti i migranti presenti sul territorio.

Un messaggio augurale raggiunga anche quanti versano in precarie condizioni di salute, affinché non si sentano soli e siano raggiunti da gesti di solidarietà, particolarmente apprezzati in questi momenti di festività.

Auguriamo, infine, che il nuovo anno che si avvicina così frettoloso, possa essere foriero di quei risultati attesi e per i quali tutti insieme ci stiamo impegnando.

La Commissione straordinaria (Piscitelli – Crea – Soloperto)