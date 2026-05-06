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Merenda nell’Oliveta, a Carlantino ‘L’olio della Repubblica”

Domenica 10 maggio, tra gli ulivi secolari che affacciano sul lago di Occhito, tra musica e degustazioni

Carlantino sarà uno dei cinque paesi della Puglia in cui si svolgerà la sesta edizione di “Merenda nell’Oliveta 2026”, quest’anno denominata “L’olio della Repubblica” per celebrare con gusto l’80° anniversario della Repubblica Italiana.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, si svolgerà anche a Castelluccio Valmaggiore, Sannicandro di Bari, Melendugno e Canosa di Puglia. La giornata carlantinese si svolgerà domenica 10 maggio. Comincerà alle ore 10 con una colazione di benvenuto, a cui seguirà una passeggiata tra i rigogliosi uliveti del paese. La degustazione dell’olio, poi, sarà accompagnata da un pranzo rurale tra gli ulivi secolari che affacciano sul meraviglioso lago di Occhito. L’evento, inoltre, sarà caratterizzato da canti e danze popolari con l’esibizione del gruppo “Franz”. Per informazioni su come partecipare, è possibile contattare infopointcarlantino@gmail.com e il recapito telefonico 0881.552224. “La camminata tra gli ulivi rafforza il rapporto fra i valori della nostra terra e i nostri cittadini – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia –. Gli alberi di ulivo rappresentano non solo il nostro territorio, ma anche la nostra economia. Una giornata di festa che celebra il nostro patrimonio olivicolo e, soprattutto, l’olio extra vergine di qualità con la sua cultura millenaria”.

Il Comune di Carlantino è entrato nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio nel 2023. La decisione rientrava fra gli interventi programmatici dell’amministrazione comunale carlantinese all’interno di un’ampia proposta, che aveva la finalità di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici.

Il paese di Carlantino ha una forte vocazione olivicola e la valorizzazione dell’olio locale corrisponde alle esigenze di sviluppo economico e turistico del comune carlantinese.

L’Associazione Nazionale “Citta dell’Olio” ha la sua sede nel Senese, a Monteriggioni. Fondata nel 1994, riunisce i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL (Gruppi di Azione Locale) e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di Origine. Nello specifico, l’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine e l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.