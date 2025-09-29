Meteo
Mercoledì piomba l’autunno
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
MERCOLEDÌ PIOMBA L’AUTUNNO.
Neanche il tempo di assaporare il fresco di questi ultimi giorni, che dobbiamo fare i conti con un affondo Balcanico abbastanza #freddo. Da mercoledì infatti torneranno dapprima rovesci e temporali irregolari che faranno da apripista a un deciso calo termico, di stampo autunnale, che porterà le temperature massime a non superare i 16°C su tutto il territorio regionale. La mappa infatti indica una anomalia termica fino a 10 gradi in meno.
Maniche lunghe a portata di mano quindi, in quello che sembra voler essere il primo ruggito autunnale che porterà la prima neve sugli appennini anche se a quote elevate.