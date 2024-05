Mercato: gli occhi di tre società di Serie D sul capitano del Manfredonia della passata stagione Konatè

Dramane Konatè è uno dei difensori più appetibili sul mercato dopo essersi riscattato nella passata stagione a Manfredonia, dopo annate non entusiasmanti.

Secondo Notiziario Calcio, sul giocatore ivoriano ci sono tre squadre che punterebbero al salto in C come Fidelis Andria, Gelbison e Avezzano.