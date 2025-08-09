”Mercato del martedì a Manfredonia: situazione inaccettabile”
📣 MERCATO DEL MARTEDÌ A MANFREDONIA – SITUAZIONE INACCETTABILE!
Buongiorno a tutti,
sono Rosario Cicciotti, Presidente provinciale GOIA FENAPI e Vicepresidente regionale.
Oggi voglio parlarvi della situazione disastrosa del mercato del martedì in via Scalonia a Manfredonia. Un mercato abbandonato da anni, senza regole, senza sicurezza, senza controlli.
Mancano le strisce, i posteggi sono occupati abusivamente, e tanti operatori storici hanno già abbandonato perché non si lavora più.
🔴 E ora? L’amministrazione vuole spostare 25/30 ambulanti (tra cui venditori di indumenti usati, casalinghi, lampadari, ecc.) in una zona del mercato già fallita, dove nessuno lavora.
Ci vogliono mandare a morire commercialmente, come è già successo ad altri!
👉 Ma noi diciamo NO a decisioni prese senza criterio.
✅ Noi di GOIA FENAPI non ci rifiutiamo di collaborare, ma chiediamo prima il rispetto della LEGGE REGIONALE:
Rifare le strisce dei posteggi
Ripristinare la sicurezza
Accorpare il mercato (oggi siamo meno della metà rispetto al passato)
Rifare la graduatoria e riassegnare i posteggi secondo legge
📨 Due mesi fa abbiamo inviato PEC con disponibilità e richiesta di accesso agli atti. Nessuna risposta.
Vogliono liberare i parcheggi, ma a danno degli ambulanti regolari.
‼️ Non ci sposteremo finché l’intera area mercatale non sarà rimessa in regola.
Abbiamo autorizzazioni valide e posteggi assegnati, e non ci faremo cacciare come è successo ad altri colleghi.
Basta decisioni prese sulla pelle di chi lavora onestamente!
✍️ Rosario Cicciotti
Presidente provinciale GOIA FENAPI
Vicepresidente regionale GOIA FENAPI