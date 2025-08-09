[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

📣 MERCATO DEL MARTEDÌ A MANFREDONIA – SITUAZIONE INACCETTABILE!

Buongiorno a tutti,

sono Rosario Cicciotti, Presidente provinciale GOIA FENAPI e Vicepresidente regionale.

Oggi voglio parlarvi della situazione disastrosa del mercato del martedì in via Scalonia a Manfredonia. Un mercato abbandonato da anni, senza regole, senza sicurezza, senza controlli.

Mancano le strisce, i posteggi sono occupati abusivamente, e tanti operatori storici hanno già abbandonato perché non si lavora più.

🔴 E ora? L’amministrazione vuole spostare 25/30 ambulanti (tra cui venditori di indumenti usati, casalinghi, lampadari, ecc.) in una zona del mercato già fallita, dove nessuno lavora.

Ci vogliono mandare a morire commercialmente, come è già successo ad altri!

👉 Ma noi diciamo NO a decisioni prese senza criterio.

✅ Noi di GOIA FENAPI non ci rifiutiamo di collaborare, ma chiediamo prima il rispetto della LEGGE REGIONALE:

Rifare le strisce dei posteggi

Ripristinare la sicurezza

Accorpare il mercato (oggi siamo meno della metà rispetto al passato)

Rifare la graduatoria e riassegnare i posteggi secondo legge

📨 Due mesi fa abbiamo inviato PEC con disponibilità e richiesta di accesso agli atti. Nessuna risposta.

Vogliono liberare i parcheggi, ma a danno degli ambulanti regolari.

‼️ Non ci sposteremo finché l’intera area mercatale non sarà rimessa in regola.

Abbiamo autorizzazioni valide e posteggi assegnati, e non ci faremo cacciare come è successo ad altri colleghi.

Basta decisioni prese sulla pelle di chi lavora onestamente!

✍️ Rosario Cicciotti

Presidente provinciale GOIA FENAPI

Vicepresidente regionale GOIA FENAPI