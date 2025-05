[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Memorial “Francesco Albanese” il 7 e 8 giugno 2025 a Stornara

Con preghiera di massima diffusione e invito alla partecipazione

Stornara, 7-8 giugno – II Edizione del Memorial “Francesco

Albanese”



Due giornate in ricordo di Francesco, vittima innocente di un

infortunio mortale sul lavoro il 27 febbraio 2024.



Due giornate di sport, stand enogastronomici e confronto per

ricordare Francesco e sensibilizzare la comunità e l’opinione

pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro.



Il 27 febbraio 2024 è stata per tutta la nostra comunità una

giornata triste e buia. Una giovane vita, quella di un cittadino,

amico e fratello, si è spezzata tragicamente a soli 23 anni a causa

di un incidente sul lavoro. Quel ragazzo si chiamava Francesco.

Era uno di noi. Non c’è un solo ricordo in cui lui non fosse

presente, fino a quella maledetta data.



Come amici di Francesco, ci siamo subito chiesti come poter

continuare a farlo vivere in noi e nella comunità di Stornara

negli anni a venire. Per questo, nel 2024, organizzammo la I

Edizione del Memorial “Francesco Albanese”, un torneo di

calcio che vide una grande partecipazione e risvegliò un forte

spirito di comunità.

Quest’anno abbiamo deciso di proseguire il cammino,

abbracciandolo ancora una volta con la II Edizione del

Memorial, che sarà molto più di un semplice torneo. La

manifestazione comprenderà anche una tavola rotonda con

esperti che si confronteranno sui temi del lavoro e della

sicurezza, ribadendo un principio fondamentale: il lavoro deve

essere motivo di benessere e la vita di chi lavora deve essere

rispettata e tutelata.



Il titolo dell’incontro sarà:

“Sicurezza sul lavoro: un Diritto Costituzionale, un Dovere

Morale, una Vita da Salvaguardare”

L’evento si terrà il 7 e 8 giugno 2025 presso La Pinetina –

Campi Tripputo, Via La Mennola, Stornara (FG). Due giornate

di sport, memoria e impegno civile, organizzate interamente da

noi amici – Carmine Grieco, Alessandro Coluccelli e Rocco

Pio Sardone – con il coinvolgimento diretto della cittadinanza

e di varie realtà associative del territorio.

PROGRAMMA

SABATO 7 GIUGNO

Ore 18:30 – Inizio torneo con il primo match

Ore 20:30 – Commemorazione pubblica in ricordo di

Francesco Albanese

Ore 21:00 – Proseguimento delle partite (fase a gironi)

Ore 01:00 – Termine fase a gironi

DOMENICA 8 GIUGNO

Ore 20:00 – Inizio fasi finali

Ore 21:00 – Tavola rotonda: “Sicurezza sul lavoro: un Diritto

Costituzionale, un Dovere Morale, una Vita da Salvaguardare”

Ore 22:00 – Ultime partite e finalissima

Ore 00:00 – Premiazione

L’evento sarà arricchito da stand gastronomici, aree di

accoglienza e partecipazione libera del pubblico. Questa

edizione assume anche un valore simbolico più ampio, vista la

coincidenza con le date del referendum sul lavoro previsto per

quel fine settimana.

TAVOLA ROTONDA

“Sicurezza sul lavoro: un Diritto Costituzionale, un Dovere

Morale, una Vita da Salvaguardare”

Coordinano: