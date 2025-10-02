[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meloni e lo sciopero di venerdì: “Non vogliono la pace, ma il weekend lungo”

La premier italiana Giorgia Meloni crede più nella vacanza che nella voglia di pace dei lavoratori che sciopereranno domani.

“Il popolo italiano – sostiene Meloni – affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi per una questione che mi pare c’entri poco con la vicenda palestinese, e invece molto con le questioni italiane. Mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante, i sindacati non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perché il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”.