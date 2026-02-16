Meloni a Niscemi dopo il ciclone Harry: 150 milioni al Comune e decreto in arrivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata questa mattina a Niscemi per un sopralluogo nelle zone devastate dal ciclone Harry. Ad accompagnarla il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, mentre ad accoglierla c’era il sindaco Massimiliano Conti.

Dopo l’atterraggio in elicottero, il premier ha visitato la zona rossa colpita dalla frana e ha incontrato alcuni sfollati. Successivamente ha partecipato a una riunione al Centro operativo comunale con rappresentanti di Esercito, Protezione civile e Anas per fare il punto sulla gestione dell’emergenza e sugli interventi da programmare.

Durante la visita è stata mostrata anche la croce in pietra recuperata dal costone franoso con un drone della Polizia, divenuta simbolo della resistenza della comunità locale. All’arrivo il sindaco ha ribadito la volontà di non arrendersi e la presidente del Consiglio ha assicurato la piena collaborazione dello Stato.

Meloni ha annunciato lo stanziamento di 150 milioni di euro destinati al Comune, da utilizzare per demolizioni degli edifici pericolanti, messa in sicurezza del territorio e acquisto di nuove abitazioni per chi ha perso la casa. Prevista inoltre la nomina di Fabio Ciciliano come commissario straordinario e l’approvazione di un decreto legge dedicato a Niscemi nel prossimo Consiglio dei ministri.

Il provvedimento includerà anche misure di sostegno economico per agricoltori impossibilitati a raggiungere i terreni e per lavoratori che non riescono temporaneamente a svolgere la propria attività.

La premier ha invitato alla prudenza nella definizione delle aree non abitabili, sottolineando che la delimitazione della fascia di rispetto dovrà basarsi esclusivamente su dati tecnici. Secondo il governo il territorio è tra i più monitorati d’Europa, con tecnici, Vigili del fuoco e Protezione civile impegnati a stabilire quali zone possano essere recuperate e quali resteranno definitivamente interdette per motivi di sicurezza.