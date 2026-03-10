Melek – Il coraggio di una madre, anticipazioni della puntata del 16 marzo 2026: Alpay pronto a partire coi figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia di Melek – Il coraggio di una madre continua a emozionare il pubblico italiano, che ogni settimana segue con crescente partecipazione il percorso tormentato della protagonista.

Lunedì 16 marzo 2026 la serie torna in prima serata con un nuovo episodio carico di tensione, scelte difficili e sentimenti contrastanti. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni del 16 marzo 2026: Melek teme di perdere i suoi figli

Nel nuovo episodio, Melek si trova davanti a una delle prove più dolorose della sua vita. La decisione di Mithat di consegnare Kerem al padre scatena in lei un’ondata di sconforto e rabbia. La donna non riesce ad accettare che qualcuno abbia potuto agire alle sue spalle, mettendo a rischio l’unica cosa che per lei conta davvero: la sicurezza dei suoi figli.

Il colpo più duro arriva quando scopre che anche Defne e il piccolo Seyit Ali sono stati portati in aeroporto. A quel punto, la paura diventa certezza: nulla sembra più impedire ad Alpay di lasciare il Paese e tornare in Germania con i bambini. Melek si ritrova così a combattere contro il tempo, contro il suo passato e contro una situazione che sembra sfuggirle di mano.

Il conflitto emotivo è al centro della puntata. Da un lato c’è la determinazione di una madre che non vuole arrendersi; dall’altro, la sensazione di essere stata tradita da chi pensava di poter considerare alleato. Il pubblico assisterà a momenti di grande intensità, in cui Melek dovrà trovare la forza di reagire e di non perdere la speranza.

Quando va in onda Melek – Il coraggio di una madre

La serie è ormai diventata un appuntamento fisso del lunedì sera. Melek – Il coraggio di una madre va in onda ogni settimana alle 21:30 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. La programmazione italiana ha debuttato a inizio marzo 2026, portando sul piccolo schermo una storia che in Turchia ha conquistato milioni di spettatori.

La serie originale, Benim Adım Melek, è composta da due stagioni per un totale di 66 episodi. Il racconto segue il percorso di una donna che, dopo anni di sofferenze e scelte difficili, tenta di ricostruire la propria vita e quella dei suoi figli, affrontando conflitti familiari, tradimenti e un passato che non smette di tornare.

In Italia, gli episodi vengono trasmessi in ordine cronologico e senza interruzioni, permettendo agli spettatori di seguire la storia con continuità e immergersi completamente nelle dinamiche familiari che caratterizzano la serie.

Dove vedere Melek in replica e in streaming

Chi non riesce a seguire la puntata in diretta o desidera rivedere gli episodi già trasmessi può farlo in modo semplice e immediato. Tutte le puntate sono disponibili su Discovery+, la piattaforma streaming che ospita l’intero catalogo di Real Time.

Sulla piattaforma è possibile:

guardare gli episodi in anteprima rispetto alla messa in onda televisiva;

recuperare le puntate perse in qualsiasi momento;

seguire la serie senza limiti di orario e senza vincoli di palinsesto.

La visione in streaming offre anche contenuti extra e permette di seguire la storia di Melek con maggiore flessibilità, adattandola ai propri ritmi quotidiani. Per chi preferisce la diretta, invece, basta sintonizzarsi su Real Time ogni lunedì sera alle 21:30.