Melek Il Coraggio di una Madre, anticipazioni 13 aprile 2026: Ali in fuga con Alpai e la drammatica diagnosi

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La puntata del 13 aprile 2026 di Melek Il Coraggio di una Madre sarà una delle più intense e drammatiche dell’intera stagione. La fuga di Alpai con il piccolo Ali scatena una corsa contro il tempo, mentre nuove tensioni esplodono tra le famiglie Sirhan e Karadag.

Nel frattempo, Melek affronta la scoperta più dolorosa della sua vita: una diagnosi che cambierà tutto. Ma come riesce Alpai a sfuggire alla polizia? Perché Mitat si scaglia contro Omer? E cosa spinge Melek a nascondere la verità sulla sua salute? Scopriamolo insieme.

La fuga di Alpai con Ali: inganni, inseguimenti e un bambino in pericolo per Melek Il Coraggio di una Madre

La puntata si apre con un momento di altissima tensione. La polizia arriva all’hotel dove si nasconde Alpai, pronta ad arrestarlo. Melek, disperata, vuole salire con gli agenti, ma le viene ordinato di restare fuori.

Nel frattempo, Funda, vedendo le pattuglie, avvisa Alpai al telefono. L’uomo prende Ali, ancora addormentato, raccoglie in fretta le sue cose e fugge attraverso scale e passaggi interni.

Quando gli agenti entrano nella stanza, trovano solo una prescrizione medica a nome del bambino. Melek capisce subito che qualcuno ha avvisato Alpai. Riconosce Funda dalle foto e la vede aggirarsi nei pressi dell’hotel.

La polizia prova a contattarla, ma il suo telefono risulta spento. Nel frattempo, Alpai raggiunge Funda in un parco. Lei lo rimprovera duramente e gli intima di riportare Ali alla madre. Alpai pretende che Melek ritiri la denuncia prima di restituire il bambino. Funda, esasperata, se ne va.

Poco dopo, Alpai perde di vista Ali, che viene trovato in lacrime da una donna e da sua figlia. Quando lo recupera, si giustifica dicendo di essersi allontanato solo per comprare qualcosa da mangiare.

La prescrizione trovata in hotel rivela che Ali ha un braccio rotto. Melek va nel panico, temendo che Alpai non sia in grado di prendersi cura di lui. Nefise prova a rassicurarla: se ci fosse stata violenza, l’ospedale avrebbe avvisato la polizia.

Scontri e segreti: tensioni alla villa Sirhan e il dolore di Cadri

Mentre Melek vive ore di angoscia, alla villa Sirhan la situazione precipita. Kumali si infuria con Omer, convinto che stia frequentando Defne. Omer si ribella e rivendica il diritto di decidere della propria vita.

La tensione cresce quando Mitat, convinto che Omer abbia secondi fini con la ragazza, esplode di rabbia. Prima litiga nella villa di Melek, poi si presenta a casa dei Sirhan, arrivando quasi allo scontro fisico con Omer.

Kumali lo caccia via, umiliandolo davanti a tutti. Nel frattempo, Cadri, devastata dopo l’aborto, accusa Mamut di pensare solo a Melek e ai suoi problemi.

La domestica Unzile interviene e sostiene che Cadri sia caduta dalle scale da sola, insinuando che abbia poi accusato Melek ingiustamente. Le tensioni tra le due donne diventano insostenibili.

Per distrarre i figli e calmare l’ansia, Melek li porta nel laboratorio del maestro Afiz, dove Defne e Kerem imparano a incidere il rame. Un momento di pace che dura poco.

La diagnosi che sconvolge tutto: Melek ha la leucemia

Mentre Melek cerca di mantenere la calma, Omer riceve i risultati degli esami: Melek ha la leucemia. La chiama immediatamente in ospedale, dove i medici le spiegano la situazione, gli accertamenti necessari e l’avvio della terapia.

La donna, sconvolta ma determinata, costringe Omer e Basak a promettere che non diranno nulla alla famiglia. Non vuole che i figli soffrano, né che qualcuno la tratti con pietà.

Intanto, Alpai e Funda affittano un appartamento tramite un’agenzia, pagando in contanti e fingendo di essere appena arrivati dalla Germania. Ma Mitat, presente per caso, sente la conversazione e ottiene l’indirizzo.

Si reca subito da Alpai e lo affronta. L’uomo pretende che Melek ritiri la denuncia. Mitat propone un patto: lui la convincerà, ma Ali deve tornare immediatamente dalla madre.

Il finale è un colpo al cuore. Mitat porta Ali da Melek, ma la ricatta: potrà riabbracciarlo solo se ritirerà la denuncia e lascerà la città con i figli. Melek accetta, pur di riavere il bambino.

Poco dopo, una farmacista chiama Mitat per delle medicine destinate a Melek e gli rivela che servono per iniziare la terapia contro il cancro.

L’uomo resta sconvolto, mentre Melek si avvia verso la stazione di polizia per formalizzare il ritiro della denuncia.