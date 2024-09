Medici aggrediti a Foggia, il sottosegretario Gemmato in un video: “Responsabili in galera”

Le parole del sottosegretario Gemmato in un video, dopo l’aggressione ai medici a Foggia.

Assistiamo ad un’escalation di violenza ai danni degli operatori sanitari che non è più tollerabile. Ieri sera a Foggia è accaduto l’ennesimo episodio di aggressione a medici e infermieri che lascia esterrefatti, ma al contempo determinati a individuare le responsabilità degli autori e a non lasciarli impuniti. Ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del reparto e dell’Ospedale va la mia sentita solidarietà.

È mia intenzione recarmi al Policlinico di Foggia già domani di rientro da Roma” – continua Gemmato. “Come già ribadito, siamo pronti a valutare ulteriori misure di sicurezza per tutelare l’incolumità del personale sanitario e socio-sanitario e ad applicare le norme che rendono più immediata la pena per chi si rende colpevole di simili reati. Abbiamo infatti introdotto la procedibilità d’ufficio per lesioni, anche lievi, a carico degli operatori sanitari e l’estensione della reclusione fino a 5 anni. È inimmaginabile – conclude il Sottosegretario Gemmato – fare violenza a chi invece si dedica a salvare vite e a prestare cure, il cambiamento culturale è urgente e siamo tutti chiamati a promuoverlo.