Mediaset ‘brucia’ la RAI, torna il famosissimo showman

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RAI e Mediaset l’emittente di Cologno Monzese, rivali a oltranza, cercano di ingaggiare i migliori conduttori e presentatori. Da qualche giorno, si sente dire che uno degli showman famosissimo tornerà a Canale 5, seppure per poco, chi potrebbe essere?

Alberto Dandolo, di Dagospia, conferma l’indiscrezione

L’indiscrezione ha trovato conferma è stata diffusa il giornalista Alberto Dandolohttps://www.milanotoday.it/cronaca/giornalista-alberto-dandolo-aggredito.html, di Dagospia, ha lanciato la ‘bomba’ sulle pagine del noto sito, da lui diretto. Mediaset vince sulla RAI, torna il famosissimo showman.

Amadeus entrerà ancora negli studi Mediaset. Dandolo ha svelato che il conduttore romagnolo farà parte dei grandi ospiti della nuova edizione di “This Is Me 2“, il programma-evento che Silvia Toffanin condurrà.

Molti gli interrogativi riguardo al presente e al futuro di Amadeus

Dandolo rassicura i fan: “Amadeus torna a Mediaset ma resterà sul canale Nove“. Il conduttore ha firmato con il Gruppo Discovery in esclusiva, la sua sarà una semplice e prestigiosa apparizione come ospite. Il ritorno in Mediaset sarà di grande importanza.

Dandolo ha reso noto che il mattatore de La Corrida ed ex presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo parteciperà alla puntata interamente dedicata a Lorella Cuccarini. La celebre showgirl e festeggerà 40 anni di carriera in una serata speciale, e Amadeus sarà lì per omaggiarla.

Amadeus passerà a Mediaset?

L’ospitata di Amadeus nel talk show della domenica pomeriggio ha un significato particolare, data la sua assenza, in passato. Dandolo ha inoltre aggiunto: “Silvia Toffanin ospiterà dunque in suo suo programma il noto conduttore che lo scorso anno è stato l’unico tra i giudici del serale di Amici a non essere apparso a Verissimo”.

Il conduttore, in seguito, sarà al timone del concerto benefico organizzato a Napoli dalla fondazione di Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne, prossimamente in tv. Questa esperienza è una vera promessa per il futuro?



