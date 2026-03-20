Medaglia al Merito dell’Ambiente per il Brigadiere Capo QS Guardia di Finanza Francesco Paolo Brigida di Manfredonia

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ROMA – Lo scorso 19 marzo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze e della Medaglia al Merito dell’Ambiente. Tra i premiati ha ricevuto la medaglia d’argento anche il sipontino Brigadiere Capo QS Guardia di Finanza Francesco Paolo Brigida per attività istituzionali finalizzate alla tutela dell’ ambiente e della salute pubblica.

In particolare, in stretto coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha fornito determinante apporto personale nell’ esecuzione di una complessa indagine di polizia giudiziaria conclusasi con la disarticolazione di un’ organizzazione criminale dedita al traffico e allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. L’impegno profuso per le operazioni svolte ha suscitato vasto eco da parte degli organi di informazione, locali e nazionali.