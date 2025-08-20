Me Contro Te rimandano il matrimonio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I “Me Contro Te”, il popolare duo composto da Sofì (Sofia Scalia) e Luì (Luigi Calagna), hanno annunciato a sorpresa il rinvio del loro matrimonio. In un video pubblicato sui loro canali social, i due hanno spiegato le motivazioni dietro la decisione, chiarendo subito le speculazioni dei fan.

Matrimonio rinviato in primavera

Inizialmente previsto per settembre 2025, il matrimonio è stato posticipato alla primavera del 2026. Luì ha spiegato che il rinvio non è casuale, ma è dettato dalla volontà di organizzare un evento grandioso, capace di coinvolgere i loro milioni di follower.

“L’idea era di fare un matrimonio pubblico” ha raccontato Sofì, aggiungendo che un’organizzazione di tale portata richiede più tempo, autorizzazioni e sforzi per poter essere realizzata al meglio. Hanno voluto rassicurare i fan sul fatto che i preparativi stanno continuando e che non si sono fermati.

L’annuncio ha scatenato una serie di reazioni da parte dei loro seguaci. Molti hanno commentato con ironia sulla lunga attesa (“Faccio prima io a fidanzarmi”), mentre altri hanno espresso preoccupazione, temendo che la coppia si sia in realtà lasciata. Nonostante le speculazioni, i “Me Contro Te” hanno confermato che la nuova data, sebbene non ancora definitiva, sarà in primavera, invitando i fan a restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.