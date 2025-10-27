Maxi sequestro di cannabis nel comune di Lettere in provincia di Napoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maxi sequestro di cannabis in un comune del napoletano. Come riportato da Ansa, il sequestro è stato eseguito dagli agenti della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. Stando a quanto emerso dalle indagini, una persona incensurata aveva allestito una vera e propria fabbrica di droga in un capannone, situato a Lettere in provincia di Napoli. La struttura, infatti, era dotata di tutto l’occorrente per la lavorazione della cannabis. La persona che ha creato questa fabbrica di droga è stata denunciata alla Procura di Torre Annunziata ed è accusata di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.