Cronaca Italia

Maxi sequestro di cannabis nel comune di Lettere in provincia di Napoli

Maria Vittoria Stella27 Ottobre 2025
Sequestro di cannabis- foto da Pixabay
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maxi sequestro di cannabis in un comune del napoletano. Come riportato da Ansa, il sequestro è stato eseguito dagli agenti della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. Stando a quanto emerso dalle indagini, una persona incensurata aveva allestito una vera e propria fabbrica di droga in un capannone, situato a Lettere in provincia di Napoli. La struttura, infatti, era dotata di tutto l’occorrente per la lavorazione della cannabis. La persona che ha creato questa fabbrica di droga è stata denunciata alla Procura di Torre Annunziata ed è accusata di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Tags
Maria Vittoria Stella27 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©