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Mattinata, scritte contro il sindaco. Lui: “Un gesto stupido”

Stamattina al mio risveglio ho trovato queste scritte sul muro di casa di mia madre. Proprio di fronte alla mia abitazione. Affinché lo potessi leggere meglio, evidentemente.

Agli autori di questo gesto intimidatorio rispondo con la determinazione e il coraggio di sempre. Né io né la mia famiglia abbiamo mai ceduto ad intimidazioni. Questa Comunità lo sa bene. Non inizieremo e non inizierò certo adesso.

Avete spaventato i miei figli, però. Avete violato la loro innocenza. Ed è questa la vostra responsabilità più grave. Loro ricorderanno sempre questa giornata per la violenza di quelle parole. Un gesto irresponsabile, grave, stupido. Inutile.

Solo e soltanto i cittadini, nel segreto delle urne, liberamente potranno mandarmi a casa. Se vorranno, naturalmente! Non certo minacce come queste.

A questi violenti e miseri atti carichi di odio e di insensata vigliaccheria risponderò come sempre, rassicurando la mia famiglia e i miei amici e naturalmente tutti i miei concittadini. Denunciando nelle sedi opportune. A tal proposito ho già sentito il maresciallo dei Carabinieri.

Non cadremo e non cadrà nessuno in questa trappola. Lo avevo detto chiaramente: non volevo e non voglio questo. Per nessuno.

Invito tutti a tenere i toni di questa campagna elettorale nei giusti canoni del rispetto reciproco. Non abbiamo lavorato duro i questi anni per far ripiombare nel terrore Mattinata.

E su questo potete giurarci.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia