MATTINATA, DOMANI LA SECONDA GIORNATA DI “ORCHIDAYS”

Escusioni, attività e talk a tema green. In serata lo spettacolo

di Ubaldo Pantani e Antonio Stornaiolo

Domani, venerdì 25 aprile, seconda giornata di “Orchidays – Nel fiore di Mattinata”, il primo festival dedicato alle orchidee spontanee. Fino a domenica la cittadina garganica celebrerà la bellezza straordinaria di questi fiori dalle caratteristiche uniche con musica, arte, spettacoli, degustazioni e attività didattiche. Mattinata è un paradiso botanico a cielo aperto: su tutto il territorio fioriscono 60 delle cento varietà di orchidee selvatiche del Gargano, un primato europeo che rende la città meta di studiosi ed appassionati provenienti da tutto il mondo.

Si inizia domani alle 8 con “Andar per orchidee”, una passeggiata esperienziale tra i sentieri delle orchidee spontanee con l’esperta di botanica Angela Rossini. Alle 9 spazio alla enogastronomia con “Walking Slow e Green”, con focus sul mondo delle api e il picnic slow dal titolo “Sapori dal Gargano”. Alle 10,nell’uliveto comunale via Madonna Incoronata, c’è “Baby Nature Lab”, letture animate e laboratori a tema green per bambini, a cura dell’associazione Terrae e Naturalia. Alle 15.30, sul Monte Saraceno, c’è “Let’s climb”, esperienza di arrampicata sportiva guidata da esperti del settore. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi della sostenibilità ambientale, grazie ai “Talking Green”, incontri e dibattiti tra istituzioni ed esperti del settore sui temi della sostenibilità ambientale e sulla promozione dei principi dell’Agenda 2030: alle 19, in via Giordano Bruno, il talk dal titolo “La destagionalizzazione nella terra delle orchidee”, con Annunziata Tarulli dell’Università LUM-Osservatorio Mast. Alle 19.45, invece, la presentazione del libro “Macao” dell’autore Simone Torino.

Alle 21, in via Guerra, in programma lo spettacolo di Ubaldo Pantani e Antonio Stornaiolo, che coinvolgeranno il pubblico con sketch, gag esilaranti ed ironia. L’evento porta il nome di “Puglia Green Week”, a sottolineare la condivisione di intenti tra il Comune di Mattinata e la Regione Puglia in tema di turismo ecosostenibile.

All’insegna del rispetto e della sobrietà, per onorare al meglio la memoria di Papa Francesco e il lutto nazionale annunciato nelle scorse ore, all’inizio di ogni escursione e di tutte le iniziative in programma ci sarà un minuto di raccoglimento, dedicato proprio al Santo Padre, amante della natura, della riflessione, del pensiero, delle bellezze piccole e grandi del creato. Proprio per questo, nel solco di Papa Francesco, relativamente ad un tema a lui molto caro, ovvero la custodia del creato, Orchidays conferma le sue attività. “Il nostro pensiero – ha detto il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia – sarà in primo luogo al Papa e a tutto quello che di grande ha fatto per le persone durante questi anni”.