Mattinata, da oggi attive le nuove isole ecologiche
♻️ Mattinata. Da oggi attive le nuove isole ecologiche intelligenti – Periodo sperimentale fino al 30/06/2026♻️
Entrano ufficialmente in funzione da oggi le isole ecologiche intelligenti, installate per integrare e rendere ancora più efficiente il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Un progetto sperimentale che permetterà di monitorare l’uso delle attrezzature con l’obiettivo di rimodulare, eventualmente, gli orari e le modalità di conferimento oltre al rilevamento di eventuali disfunzioni che potrebbero verificarsi.
📍 Dove si trovano
- Parcheggio Giorni
- Via N. Mantuano
- Via G. Brodolini
🗑️ Come funzionano
- Accesso con tessera sanitaria
- Utilizzabili da tutti i cittadini con utenza TARI
- Sistema di tracciamento automatico dei conferimenti
- Conferimento di vetro, carta e plastica
🕒 Orari di conferimento
📅 dal 21/06 al 20/09
⏰ dalle 09:00 alle 22:00
📅 dal 21/09 al 20/06
⏰ dalle 08:00 alle 20:00
🟢 Tecnologia e sostenibilità
☀️ Alimentazione autonoma con pannelli fotovoltaici
📹 Videosorveglianza attiva per tutelare il decoro urbano e contrastare l’abbandono dei rifiuti
ℹ️ Le nuove isole ecologiche sono state realizzate grazie ai fondi PNRR, nell’ambito degli interventi per la transizione ecologica e l’innovazione dei servizi pubblici locali.
❗NOTA BENE: qualora dovessero esserci disfunzioni con la tessera sanitaria associata al ruolo TARI, si invita a segnalare al numero verde whatsapp 340.6126125 segnalando il proprio nome, cognome e codice fiscale compreso il comune di residenza. Si comunica inoltre che, a breve, saranno distribuiti dei badge per ogni utenza TARI al fine di facilitare l’uso delle eco-isole.
🤝 La collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere la nostra città più pulita e sostenibile.