Matteo Salvini a Foggia per la campagna elettorale pugliese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SPLENDIDO (LEGA): “GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE A FOGGIA CON MATTEO SALVINI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE AL CONSIGLIO REGIONALE DEL CAPOLISTA LEGA JOSEPH SPLENDIDO”



«Giovedì 20 novembre alle ore 13:00, presso il ristorante Il Marigiò (in Fiera, ex Samì) in viale Fortore 155 a Foggia, si terrà un pranzo con la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.



L’incontro, organizzato alla presenza dI TUTTI i commissari cittadini e dei dirigenti della Lega di tutta la Capitanata, sarà un momento di confronto politico e di sostegno alla candidatura del capolista al Consiglio Regionale, Joseph Splendido.



Durante l’appuntamento è previsto anche un punto stampa.



Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione ed i posti sono limitati: tutti i simpatizzanti e militanti possono chiamare il 328.7857579 per partecipare.



Un’occasione importante per condividere idee, proposte e visione di futuro per la Puglia e per la Capitanata, insieme al leader della Lega e ai rappresentanti del territorio.»